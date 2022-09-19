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Эмма Хейз — об увольнении Тухеля из «Челси»: я была раздавлена

Эмма Хейз — об увольнении Тухеля из «Челси»: я была раздавлена
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Главный тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз высказалась об увольнении Томаса Тухеля.

«Я была раздавлена тем, как Грэм Поттер заменил Томаса Тухеля. Я люблю Томаса, он великий человек, великий тренер с блестящей историей, пусть и короткой здесь. Ему пришлось пройти через множество изменений. Мне грустно за него, но Томас будет процветать везде. Мы иногда говорили о футболе. У нас были очень хорошие отношения», — приводит слова Хейз The Guardian.

Напомним, 49-летний специалист был отправлен в отставку 7 сентября, на следующий день после поражения в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1). Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне».

Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае ухода его нынешнего тренера Карло Анчелотти, ранее сообщил Madrid Xtra со ссылкой на The Athletic.

Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал
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