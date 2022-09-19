Гаранин: Ротенберг немного лукавит, говоря о задачах «Сочи». Нам реально стать вторыми

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о задачах команды на сезон.

«Ротенберг сказал, что у клуба нет задачи повторить прошлогодний результат? Наверное, Борис Романович немного лукавит. Невозможно, чтобы руководитель клуба, который за четыре года прошёл такой сложный, но удачный путь, не мог в глубине души не желать быть всегда в медалях. Думаю, что и Борис Романович, и гендиректор Дмитрий Викторович Рубашко понимают и надеются, что мы будем не хуже, чем в прошлом году.

Наш футбол вообще сложный. Надо всё время доказывать. Второе место — это большой успех. Невозможно занять пятое, а потом и второе место случайно. Это плоды всех усилий. Но ситуация такова, что занять эти места чуть легче, чем потом их повторить. Поэтому вопрос, как будем работать, очень большой. Мы хотим повторить результат, быть с медалями для своих болельщиков. Мы хотим их радовать.

У нас в команде собраны очень сильные футболисты. Есть люди, которые ничуть не слабее ребят из других клубов. Они своей игрой в прошлом сезоне это доказали. Так что мне кажется, что это реально. Очень сложно. Но никому не легко. Поэтому всё будет зависеть только от нас, как мы будем доигрывать в переходных эпизодах, будем ли выдерживать два тайма», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».



Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.