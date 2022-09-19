Автор победного гола в ворота ЦСКА Шапич поделился эмоциями

Сербский защитник московского «Торпедо» Стефан Шапич прокомментировал свой победный гол в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 1:0.



«Это был замечательный момент! Эта победа для нас очень важна, поэтому мы будем продолжать в том же духе.



Я сербский Питер Крауч? Да, в «Торпедо» есть разные шуточки насчёт того, что я высокий. Например, сравнивают со штангой, ха-ха. Да и много другого. А так, если защитники соперника хорошие, то против меня не так уж и сложно играть в атаке. ЦСКА — отличная команда, поэтому приятно набрать три очка в такой игре», – приводит слова Шапича Sport24.

На 33-й минуте защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счёт в матче. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся головой до мяча после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.