Цымбал: позиция Савина — адекватная. Не боюсь хейта из-за работы у российского блогера

Главный тренер «Красавы» украинец Николай Цымбал ответил на вопрос, не боится ли он критики из-за того, что согласился работать в команде, принадлежащей российскому блогеру Евгению Савину.

«Я не боюсь хейта. Сколько людей, столько и мнений. Я понимал, на что шёл. Я знаю позицию Савина, она более чем адекватная, он выступает против происходящего. Моя совесть в этом плане чиста.

В нашем клубе нет ни одного человека, который бы поддерживал то, что происходит на Украине. Моя мечта? Я хочу услышать гимн Лиги чемпионов на тренерской скамье», — приводит слова Цымбала FanDay.

Напомним, Цымбал возглавил «Красаву» в сентябре этого года. До этого специалист работал в украинском «Минае».

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