Украинский тренер «Красавы» рассказал о целях на сезон, поставленных Евгением Савиным

Главный тренер «Красавы» Николай Цымбал рассказал о задачах команды на сезон.
«Цель у нас одна – подняться в высший дивизион Кипра. Задерживаться во Второй лиге президент не планирует. Он нам это озвучил в задачах на сезон. Периодически он посещает тренировки и общается с тренерским штабом. Он задаёт футбольные вопросы, у нас с ним происходит нормальная дискуссия.
Он как футбольный человек может высказать своё мнение, но последнее слово всегда за мной. Савин – не типичный президент-олигарх или банкир. Когда такие люди что-то навязывают – это неправильно. Савин же бывший футболист, и к его мнению можно прислушиваться», — приводит слова Цымбала FanDay.
Напомним, Цымбал возглавил «Красаву» в сентябре этого года. До этого специалист работал в украинском «Минае».
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