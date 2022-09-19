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Игрок «Локо» Кузьмичёв: фанатам не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание

Игрок «Локо» Кузьмичёв: фанатам не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание
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Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв считает, что московская команда не будет бороться за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Адаптация в «Локо» проходит нормально. Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся. Если тренер решит меня ставить, буду стараться играть по полной всегда. А так, не хочу ставить себя выше других. Это не про меня.

Есть уверенность, что мы вместе с этим тренерским штабом всё исправим. Будем делать всё для того, чтобы подниматься в таблице

Болельщикам «Локо» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание», — передаёт слова Кузьмичёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» в 10 матчах турнира набрал девять очков и оторвался от зоны стыковых матчей на одно очко.

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