«Я был напуган и обещал заплатить». Появилась расшифровка части заявления Погба в полицию

Появилась расшифровка части заявления в полицию полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба по поводу похищения и вымогательства.
«Я был напуган. Двое парней направили на меня оружие. После того, как меня вот так прижали с угрозами, я сказал им, что намерен заплатить», — приводит расшифровку части заявления Погба L'Équipe.
Предполагаемое похищение Погба произошло 19 марта, когда футболист возвращался с тренировки сборной Франции в Клерфонтене. Предположительно, похитители увезли полузащитника в квартиру в Шантелу-ан-Бри и заставили выключить телефон. Затем появились двое вооружённых мужчин в пуленепробиваемых жилетах, которые начали вымогать у Погба € 13 млн, в том числе, € 3 млн наличными, за оказанные ими услуги в течение нескольких лет. Футболист сообщал, что узнал своего брата Матиаса среди злоумышленников.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната
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