«Бред». Арбитр Федотов — об отменённом голе «Крыльев» в ворота «Ростова»

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство главного арбитра матча «Ростова» и «Крыльев Советов» Павла Кукуяна.

«Главный момент матча — незасчитанный гол «Крыльев» в ворота «Ростова». Два игрока боролись за мяч, а Кукуян вдруг увидел фол и отменил гол. Что он там увидел, находясь за линией штрафной? Что игрок гостей положил ручки на спину соперника? Не отмена гола, а бред. Но это проблема не Кукуяна, а департамента, который говорит всем арбитрам свистеть любой фол в атаке. В дерби Кукуян даёт бороться, там ноги отрывают, а здесь — баскетбол, свистит при обычной борьбе в атаке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1. На голы Хорена Байрамяна и Дмитрия Полоза «Крылья» ответили забитым мячом Сергея Пиняева.