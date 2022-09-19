PR-менеджер Дзагоева: у Алана было большое желание уехать в Турцию, Катар или ОАЭ

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказала о том, где футболист мог продолжить карьеру после ухода из московского ЦСКА.



«Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру. Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло. Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта», — приводит слова Арслановой Sport24.

Напомним, Дзагоев покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта. За московский клуб полузащитник выступал с 2008 года. В минувшее трансферное окно Дзагоев заключил контракт с «Рубином» на правах свободного агента.