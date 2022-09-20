Араз Озбилиз: в России я столкнулся с культурным шоком

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз, выступающий за ереванский «Пюник», рассказал о своём впечатлении от России.

«Когда приземлился в старом аэропорту Краснодара, оглянулся и подумал, что, возможно, ошибся с выбором! Для меня всё было очень непривычно. Я вырос и жил в Нидерландах, а русская культура оказалась весьма необычной. Я столкнулся с культурным шоком. Но всё встало на свои места, когда забил «Динамо» через месяц после начала сезона», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Напомним, Озбилиз выступал за «Кубань» с 2012 по 2013 год, после чего перешёл в «Спартак», который покинул в 2016 году, перейдя в «Бешикташ». Всего в чемпионате России Озбилиз принял участие в 59 матчах, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.