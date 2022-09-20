«Севилья», «Байер» и «Ньюкасл» хотят приобрести Михаила Мудрика
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Вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик может перейти в европейский клуб в самое ближайшее время, сообщает CBS Sports Golazo.
По информации источника, 21-летним футболистом интересуются клубы из разных лиг. Испанская «Севилья», немецкий «Байер», английский «Ньюкасл Юнайтед» и «Аякс» из Нидерландов обратили внимание на игрока.
Летом к 21-летнему украинцу был интерес со стороны «Арсенала», «Эвертона», «Ниццы», «Брентфорда» и «Ювентуса». Однако горняки отказались отпускать своего таланта.
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтёр» пять матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.
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