«УАФ — это что?» Ребров отреагировал на слухи о том, что он может сменить Павелко

Главный тренер арабского «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался о возможности сменить Андрея Павелко на посту президента Украинской ассоциации футбола.

«УАФ – это что? Думаю, я пока не готов быть функционером. Мне нравится работать тренером, работать с футболистами. Однако если мне скажут, что мне нужно работать там и я нужен стране на этой должности, то, конечно, я подумаю. Смотря кто мне об этом скажет.



Но сейчас мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Думаю, в данный момент я больше полезен нашей стране тем, чем я занимаюсь сейчас», — приводит слова Реброва FanDay.

Напомним, выборы президента УАФ должны были состояться весной этого года, однако из-за событий на Украине они не проводились.

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