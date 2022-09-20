Геркус: оказалось, что Fan ID — неудобная вещь. Жду, что позицию клубов услышат

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о введении в российском футболе карты болельщика (Fan ID).
«Говорят, по Fan ID будет круглый стол в Думе, но сроков нам не называют. Я жду, что позиция клубов будет услышана и тот опыт, который уже накопился, отчасти критический, будет воспринят, будут сделаны корректировки. Оказалось, это довольно неудобная вещь. Я сужу по объективным показателям, количеству людей. Людям стало неудобно ходить.
Сколько бы пришло на матч с ЦСКА, если бы не Fan ID? Больше бы пришло. Невозможно сказать сколько. Это надо сочинительством и фантазией заниматься. Не могу сказать, что намного больше, но точно больше. Напрямую сейчас нас не касается, но знаем группу людей, которая воздерживается от посещения», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID, июнь 2022. Видеоролик:
- 20 сентября 2022
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
08:57
-
08:45
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
08:03
-
07:50
-
07:40
-
07:22
-
07:22
-
07:00
-
06:57
-
06:35
-
06:15
-
06:10