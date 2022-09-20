Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лига 1 встала в позу: матчи больше никто в России не увидит». Тащин — о позиции французов

«Лига 1 встала в позу: матчи больше никто в России не увидит». Тащин — о позиции французов
Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об отказе представителей французской Лиги 1 показывать матчи своего чемпионата в России. По словам Тащина, французы первыми решили прекратить вещание в России. Напомним, позже к ним присоединилась английская Премьер-лига.

«Тут как раз оба варианта сыграли: сначала Лига 1 встала в позу (они, кстати были первыми!) и решила, что их турниров больше никто в России не увидит, а потом и островные санкции включились, сведя на нет попытки правообладателя смягчить или повлиять на позицию французов», – сказал Александр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

«Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?» Как теперь живёт «Матч ТВ» «Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?» Как теперь живёт «Матч ТВ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022