«Лига 1 встала в позу: матчи больше никто в России не увидит». Тащин — о позиции французов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об отказе представителей французской Лиги 1 показывать матчи своего чемпионата в России. По словам Тащина, французы первыми решили прекратить вещание в России. Напомним, позже к ним присоединилась английская Премьер-лига.

«Тут как раз оба варианта сыграли: сначала Лига 1 встала в позу (они, кстати были первыми!) и решила, что их турниров больше никто в России не увидит, а потом и островные санкции включились, сведя на нет попытки правообладателя смягчить или повлиять на позицию французов», – сказал Александр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: