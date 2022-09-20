Тащин: трансляции медийных клубов хорошо собирают. На 10–20% ниже клубов РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался по поводу востребованности трансляций медийных команд. Напомним, в этом сезоне медийные клубы «Амкал» и 2DROTS участвовали в Кубке России. Их матчи в рамках 1/256, 1/128 и 1/64 финала транслировались в телеэфире.

«Трансляции матчей медийных клубов собирают хорошо. Чуть ниже, чем клубов РПЛ, процентов на 10–20, но не критично.

Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры. Есть мысли ещё больше подтянуть Медиалигу на канал», – сказал Александр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: