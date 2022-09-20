Тащин: именно нам отказались продавать права на показ чемпионата Турции
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об отказе турецкой Суперлиги продавать права на трансляцию матчей. Напомним, в чемпионате Турции выступает ряд экс-футболистов из РПЛ — в их числе бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба.
«Мы даже возобновили с ними диалог (переговоры о показе Суперлиги были и раньше), но не сложилось по политическим соображениям. Санкции, санкции — правообладатель в том числе работает и на территории Великобритании… И именно нам отказались продать, хотя детали были оговорены. Права на трансляции купил телеканал «Футбол», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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