Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС высказались о наказании для главного тренера сборной Украины за слова в адрес России

В РФС высказались о наказании для главного тренера сборной Украины за слова в адрес России
Комментарии

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали уведомлений от УЕФА и ФИФА по поводу обращения организации из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

«РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.

Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.

При этом РФС оставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе РФС.

Новость по теме
Президент УАФ отреагировал на жалобу РФС в УЕФА из-за слов тренера сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022