Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о мотивации играть в России во время отстранения клубов РПЛ от международных турниров.
«Какая мотивация играть в России при отсутствии еврокубков и доминации «Зенита»? Это моя работа — играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Меня всё устраивает. Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов. Мы можем быть расстроены ситуацией в России, но надо продолжать играть и сосредоточиться на матчах РПЛ и Кубка России. Нас ждёт много игр. Сейчас я думаю только про игру за «Динамо». Повторюсь, я здесь счастлив. Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня ещё два года контракта», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».
Напомним, ранее Лаксальт сравнил чемпионаты России и Италии.
- 20 сентября 2022
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