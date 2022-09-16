Лаксальт сравнил РПЛ и Серию А
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, чем Российская Премьер-Лига отличается от итальянской Серии А. Напомним, ранее футболист выступал в Италии за «Милан», «Интер», «Торино», «Дженоа» и «Эмполи».
«Сравнение РПЛ и Серии А? Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России – на какую-то интенсивность и физическую борьбу.
В команде сейчас непростая ситуация — некоторые игроки ушли. Но, думаю, всё будет хорошо.
Ситуация Норманна в сборной? Не знаю, что сказать. У каждого игрока своя ситуация. Надеюсь, у него не будет никаких проблем, если он хочет играть в России. Но не знаю подробности его ситуации. Думаю, он должен скорее вернуться на поле», — приводит слова Лаксальта Sport24.
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