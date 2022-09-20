Анзор Кавазашвили оценил решение УЕФА не допускать Россию к жеребьёвке Евро-2024
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Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.
«В РФС заблуждаются, когда думают, что УЕФА и ФИФА благосклонно отнесутся к российскому футболу — снимут санкции и допустят нас до различных соревнований. Пока всё не закончится, на каждую нашу просьбу к ФИФА или УЕФА о допуске будет возникать украинская Федерация футбола, которая будет категорически против нашего допуска», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Из-за отстранения сборная России также не смогла выступить в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
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