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Валерий Карпин назвал единственного игрока, которого знает в сборной Киргизии

Валерий Карпин назвал единственного игрока, которого знает в сборной Киргизии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что знает одного игрока в составе сборной Киргизии.

«Игроков, кроме Кичина, в Киргизии не знаю. Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Будем играть так, как мы хотим. Это наш первый товарищеский матч. Мы провели первую полноценную тренировку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Кичин — защитник красноярского «Енисея» и сборной Киргизии.

Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

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