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Карпин: не рассматривал Сазонова в сборную России. На его решение отреагировал спокойно

Карпин: не рассматривал Сазонова в сборную России. На его решение отреагировал спокойно
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал резонансную историю с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым. Ранее он отказался от вызова в молодёжную сборную России и отправился в расположение молодёжной сборной Грузии. Карпин пояснил, что не планировал вызывать Сазонова в основную национальную команду.

«Сазонова я лично не рассматривал в основную сборную России. Если кто-то ещё примет такое решение, то их право. На решение Сазонова отреагировал спокойно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

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