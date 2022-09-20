Карпин: не рассматривал Сазонова в сборную России. На его решение отреагировал спокойно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал резонансную историю с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым. Ранее он отказался от вызова в молодёжную сборную России и отправился в расположение молодёжной сборной Грузии. Карпин пояснил, что не планировал вызывать Сазонова в основную национальную команду.



«Сазонова я лично не рассматривал в основную сборную России. Если кто-то ещё примет такое решение, то их право. На решение Сазонова отреагировал спокойно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.