Одноклубник Головина надеется попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Франции

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Франции.
«Я невероятно горд. Представлять свою страну на международной арене — настоящее достижение для профессионального спортсмена. Я из тех футболистов, которых вы никогда не ожидаете, но которые всегда рядом. Да, я чем-то напоминаю вирус, от которого сложно избавиться.
Кто-то может сказать, что оказаться в основной сборной в 23 года — это нормально, но для меня этот путь был долгим и непростым. Я никогда не терял надежды. Что касается предстоящего чемпионата мира, я надеюсь попасть туда. Раньше я не поверил бы в такую возможность, но теперь это выглядит чем-то реальным», — приводит слова хавбека пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).
Напомним, в составе «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.
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