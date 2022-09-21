«Не остановимся, пока не изгоним из семьи». «Атлетико» — о фанатах, оскорблявших Винисиуса

Мадридский «Атлетико» выпустил официальное заявление касательно инцидента перед мадридским дерби с «Реалом». Фанаты «матрасников» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его обезьяной.



«Атлетико» категорически осуждает недопустимые кричалки, которые меньшинство фанатов произносили за пределами стадиона перед мадридским дерби. Расизм — одно из самых больших бедствий в нашем обществе, и, к сожалению, мир футбола и клубы не свободны от его присутствия. Наш клуб всегда характеризовался тем, что является открытым и инклюзивным пространством для болельщиков разных национальностей, культур, рас и социальных слоёв, и эта группа из небольшого количества лиц не может запятнать имидж многих тысяч спортсменов, которые со страстью и уважением к сопернику выступают за свою команду.



Такие кричалки вызывают у нас огромное неприятие, и мы не позволим ни одному человеку прикрываться нашими цветами, чтобы произносить расистские или ксенофобские оскорбления. В «Атлетико» абсолютно нетерпимы к расизму, наша приверженность борьбе с этим социальным бедствием абсолютна, и мы не остановимся, пока не устраним его. Для этого мы связались с властями, чтобы предложить им наше максимальное сотрудничество в расследовании событий, произошедших за пределами стадиона, и потребовать установления лиц, участвовавших в них, чтобы приступить к немедленному исключению тех, кто является членами клуба.



Мы также хотим пригласить всех профессионалов, связанных с миром футбола, к размышлениям. Ещё раз чётко выражая наше самое решительное осуждение этих событий, не имеющих ни малейшего оправдания, мы считаем недопустимым то, что произошло в дни перед дерби.



Боль, которую испытывает красно-белая семья из-за этого события, огромна. Мы не можем позволить кому-то ассоциировать наших фанатов с таким поведением и ставить под сомнение наши ценности из-за меньшинства, которое нас не представляет. Наше решение твёрдое и громкое, и мы не остановимся, пока не изгоним их из красно-белой семьи, потому что они не могут быть её частью», – гласит заявление на официальном сайте «Атлетико».