Бенитес рассказал, как прошлое с «Ливерпулем» влияло на его работу в «Эвертоне»

Известный испанский наставник Рафаэль Бенитес, ныне находящийся без клуба, высказался о сложностях в «Эвертоне» после длительной работы в «Ливерпуле».



«Когда «Эвертон» вышел на меня с предложением, я был уверен, что сделаю всё возможное, чтобы изменить ситуацию в команде к лучшему. И я пытался это сделать. Хотя понимал, что это может быть трудно, учитывая моё прошлое в «Ливерпуле».



Когда пришёл, то понял, что нам нужно кое-то изменить внутри. Однако я не мог сделать это сразу, потому что раньше я был «красным». Начни я влиять на определённые вещи, это могло быть воспринято в «Эвертоне» так: «О, он пришёл, чтобы поменять наш клуб». В любом другом клубе я бы принял такие решения. И я делал это в прошлом, вы знаете мои пути к совершенствованию. Но в «Эвертоне» я не мог себе этого позволить», – цитирует Бенитеса Sky Sports.



Рафа Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 годы. Позже он тренировал «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и китайский «Далянь Про». В июле 2021-го он возглавил «Эвертон», но проработал с ним лишь 22 матча и был отправлен в отставку в январе 2022-го.