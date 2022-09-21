Полузащитник «Монако» Фофана рассказал о мечте стать пожарным

Французский полузащитник «Монако» Юсуф Фофана рассказал о своей детской мечте.



«В детстве я хотел быть пожарным. Раздумывал над физической работой. Я не представлял себя в офисе за компьютером или телефоном. Я хотел бегать по утрам, заниматься спортом и помогать людям», – приводит слова Фофаны пресс-служба Федерации футбола Франции.

Напомним, в составе «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.

В сентябре сборная Франции, в которую вызван Фофана, проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.

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