«Аякс», «Астон Вилла» и другие клубы хотят подписать Луиса Суареса
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Сразу несколько клубов заинтересованы в подписании контракта с ургувайским нападающим Луисом Суаресом, сообщает The Mirror.
По информации источника, за нападающего «Насьоналя» поборются английские «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон», «Аякс» из Нидерландов, французские «Ницца» и «Марсель». Клубы намерены договориться с форвардом о контракте в момент, когда он уже станет свободным агентом.
Суарес перебрался в «Насьональ» летом 2022 года. Ранее у него истёк контракт с «Атлетико». Уругваец решил вернуться в родной клуб, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2022 года. Ранее он также выступал за «Барселону», «Ливерпуль» и «Аякс». Последние два сезона Суарес провёл в составе мадридского «Атлетико».
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