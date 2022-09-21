«Аякс», «Астон Вилла» и другие клубы хотят подписать Луиса Суареса

Сразу несколько клубов заинтересованы в подписании контракта с ургувайским нападающим Луисом Суаресом, сообщает The Mirror.



По информации источника, за нападающего «Насьоналя» поборются английские «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон», «Аякс» из Нидерландов, французские «Ницца» и «Марсель». Клубы намерены договориться с форвардом о контракте в момент, когда он уже станет свободным агентом.



Суарес перебрался в «Насьональ» летом 2022 года. Ранее у него истёк контракт с «Атлетико». Уругваец решил вернуться в родной клуб, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2022 года. Ранее он также выступал за «Барселону», «Ливерпуль» и «Аякс». Последние два сезона Суарес провёл в составе мадридского «Атлетико».

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