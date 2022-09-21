FFC – участник футбольного фестиваля «Чемпионата»
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В понедельник, 19 сентября, стартовал четвёртый детский футбольный фестиваль «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд, представляющие 11 российских городов, а также Казахстан и Узбекистан. Соревнования проводятся совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
Последней командой, вошедшей в состав участников фестиваля, стала частная московская академия FFC, успешно выступающая в турнирах.
Состав команды:
- Черенков Дмитрий
- Воронцов Стефан
- Таюрский Сергей
- Таюрский Виталий
- Тайк Филипп
- Андреев Роман
- Белов Александр
- Чагунава Лука
- Холин Даниил
- Обшивалов Матвей
- Варнавский Даниил
- Чередниченко Кирилл
- Мареев Константин
- Мишкин Станислав
Тренер — Цвейба Сандро Ахрикович, сын Ахрика Цвейбы
Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. проходит с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.
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