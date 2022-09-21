FFC – участник футбольного фестиваля «Чемпионата»

В понедельник, 19 сентября, стартовал четвёртый детский футбольный фестиваль «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд, представляющие 11 российских городов, а также Казахстан и Узбекистан. Соревнования проводятся совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Последней командой, вошедшей в состав участников фестиваля, стала частная московская академия FFC, успешно выступающая в турнирах.

Состав команды:

Черенков Дмитрий

Воронцов Стефан

Таюрский Сергей

Таюрский Виталий

Тайк Филипп

Андреев Роман

Белов Александр

Чагунава Лука

Холин Даниил

Обшивалов Матвей

Варнавский Даниил

Чередниченко Кирилл

Мареев Константин

Мишкин Станислав

Тренер — Цвейба Сандро Ахрикович, сын Ахрика Цвейбы

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. проходит с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.