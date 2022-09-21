Кафанов: Гильерме будет кандидатом в сборную России, как только начнёт играть
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, рассматривает ли штаб национальной сборной вариант с приглашением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме.
«Как только Гильерме начнёт играть — будет кандидатом в сборную. Он ещё не набрал осеннюю форму, но он сильный вратарь», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На счету 36-летнего вратаря 19 матчей в составе сборной России, в которых он пропустил 17 мячей. Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года, в его составе он становился чемпионом России в сезоне-2017/2018.
Напомним, сборная России в субботу, 24 сентября, сыграет в товарищеском матче с командой Киргизии в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
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