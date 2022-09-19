КДК рассмотрит нарушение регламента игроками «Зенита» после матча с «Динамо»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил, что нарушение регламента игроками «Зенита» после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) будет рассмотрено.
«По рапорту делегата, игроки «Зенита» не в полном составе прошли через смешанную зону после матча. Этот вопрос мы будем рассматривать, именно так он стоит в рапорте делегата», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, встреча на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0. У петербуржцев точными ударами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. «Зенит» с 26 очками в 10 матчах РПЛ занимает в турнирной таблице чемпионата первое место.
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