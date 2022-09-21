Стали известны четвертьфиналисты детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

В Москве на стадионе академии «Спартак» завершился групповой этап четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения.

По его итогам в четвертьфинал вышли две лучшие команды каждой из четырёх групп. В среду путёвки в полуфинал получат победители пар «Спартак» (Москва) – СШ «Одинцово», «Тобол» (Костанай, Казахстан) – «Космос» (Уфа), СШ Красносельского района (Санкт-Петербург) – «Толяофутболе» и «Ротор» (Москва) – «Бунёдкор» (Ташкент, Узбекистан).

Лишь две команды — столичные спартаковцы и воспитанники узбекского «Бунёдкора» — не потеряли ни одного очка на групповой стадии. Во вторник красно-белые установили рекорд, забив 16 безответных голов в ворота нижегородской «Мещеры». А «Бунёдкор» в напряженном и зрелищном матче взял верх над сборной талантливых футболистов из российских регионов «Толяофутболе». Сборная открыла счёт в конце первого тайма, но в середине второго узбекские игроки отыгрались благодаря прямому удару со штрафного, а вскоре использовали ошибку обороны и отправили в сетку чужих ворот решающий гол.

В группе С, где за путёвки шла упорная борьба, первые два места заняли уфимский «Космос» и подмосковная СШ «Одинцово», оставившие за бортом четвертьфиналов краснодарский «Екатеринодар».

До последнего момента сохранялась интрига в квартете В, где лидировала СШ Красносельского района Северной столицы, а основными преследователями выступали московские «Ротор» и Future FC. Последним для выхода в четвертьфинал нужно было не только рассчитывать на поражение «Ротора» от питерцев, но и победить СШ «Икар» из Сарова с разницей в десять мячей. Все, что зависело от них, футболисты Future исполнили: за несколько секунд до финального свистка счёт стал 11:1 в их пользу. Но «Ротор» не проиграл. Единственная на турнире нулевая ничья позволила ему продолжить борьбу за медали.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты 2-го дня:

«Екатеринодар» (Краснодар) – «Космос» (Уфа) – 1:1 (Саркисян — Ягудин).

СШ «Одинцово» – «Смена» (Самара) – 1:0 (Сергушин).

«Бунедкор» (Ташкент) – СШ №3 Зеленодольск – 3:2 (Дуланбаев-2, Сайилбаев – Шакиров, Шарафутдинов).

«Толяофутболе» – «Спартак КТ» (Симферополь) – 3:3 (Крысанов, Цаплин, Попов – Кареев, Цветков, Губанов).

«Екатеринодар» (Краснодар) – Смена Самара — Космос Уфа – 1:4 (Халиуллин – Ягудин-2, Корепин, Мухтаров).

«Бунёдкор» (Ташкент) – «Толяофутболе» – 2:1 (Кахрамонов, Дуланбаев – Бушин).

«Спартак КТ» Симферополь – СШ №3 Зеленодольск – 0:2 (Шакриров-2).

«Спартак» (Москва) – «Мещера» (Нижний Новгород) – 16:0 ((Романец-3, Родионов-3, Жеглов-2, Балашев-2, Хабаров-2, Бойко, Галко, Полтарыхин, Тюриков).

ФК «Севастополь» – «Тобол» (Костанай) – 0:3 (Ищенко, Кубанский, Муратов).

FFC (Москва) – СШ «Икар» (Саров) – 11:1 (Мареев-3, Варнавский-2, Андреев-2, Мишкин-2, Обшивалов, Белов – Чеснов).

«Ротор» (Москва) – СШ Красносельского р-на (Санкт-Петербург) – 0:0.