Защитник «Реала» Рюдигер — об увольнении Тухеля из «Челси»: сначала ты герой, затем изгой

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, ранее выступавший за лондонский «Челси», прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

«В «Челси» мне пришлось учиться многому на собственном горьком опыте. Я всегда был готов играть, и, к счастью, в лице Томаса Тухеля появился тренер, который доверился мне и показал, что я для него важный игрок.

День его увольнения был для меня печальным. Сначала ему дали новых игроков, а потом выгнали после нескольких игр. Я был удивлён, как всё быстро произошло. Я написал ему потом и ещё раз поблагодарил за всё. Он помог многим, не только мне. Если вы посмотрите, откуда мы пришли и куда он нас привёл… Он сделал невозможное. Но вы же знаете, как бывает в футболе: сначала ты герой, потом изгой», — сказал Рюдигер в интервью немецкому изданию Sport1.

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду: