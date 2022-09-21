Шотландия — Украина: стали известны стартовые составы

Определились стартовые составы на перенесённый матч 1-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Хэмпден Парк». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Шотландия: Гордон, Хендри, Маккенна, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Кристи, Армстронг, Адамс, Макгинн.
Украина: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Михайличенко, Степаненко, Пихаленок, Малиновский, Мудрик, Довбик, Ярмоленко.
Команды выступают в группе B1. Украинцы лидируют в ней. В трёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков. Шотландцы занимают второе место в квартете. Команда Стива Кларка набрала шесть очков. Ниже располагаются команды Ирландии и Армении соответственно.
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