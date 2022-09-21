Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шотландия — Украина: стали известны стартовые составы

Шотландия — Украина: стали известны стартовые составы
Комментарии

Определились стартовые составы на перенесённый матч 1-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Хэмпден Парк». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Шотландия: Гордон, Хендри, Маккенна, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Кристи, Армстронг, Адамс, Макгинн.

Украина: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Михайличенко, Степаненко, Пихаленок, Малиновский, Мудрик, Довбик, Ярмоленко.

Команды выступают в группе B1. Украинцы лидируют в ней. В трёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков. Шотландцы занимают второе место в квартете. Команда Стива Кларка набрала шесть очков. Ниже располагаются команды Ирландии и Армении соответственно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022