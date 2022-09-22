Шакира впервые дала интервью после расставания с Пике

Певица Шакира впервые рассказала о чувствах после расставания с защитником каталонской «Барселоны» Жераром Пике.

«Я впервые говорю об этой ситуации в интервью. Я молчала и просто пыталась осмыслить всё это. Об этом трудно говорить, особенно потому что я всё ещё прохожу через это и потому что я публичный человек, поэтому наше расставание не похоже на обычное расставание. Трудно было не только мне, но и моим детям. Очень трудно.



Независимо от того, как всё закончилось между нами, он отец моих детей. У нас есть обязанности перед этими двумя замечательными детьми, и я верю, что мы поймём, что лучше для их будущего, их собственных мечтаний в жизни и что будет правильным решением для всех.



Жерар хотел играть в футбол и выигрывать титулы, и я должна была поддержать его. Один из нас должен был принести эту жертву. И я это сделала. Я отодвинула свою карьеру на второй план и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это было проявлением любви», — цитирует Шакиру Mundo Deportivo, ссылаясь на журнал Elle.