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Тренер сборной Хорватии: я не списываю Ловрена и Виду

Тренер сборной Хорватии: я не списываю Ловрена и Виду
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Наставник национальной сборной Хорватии Златко Далич высказался о выборе центральных защитников, а также о вызове 33-летних Деяна Ловрена из «Зенита» и Домагоя Виды из греческого АЕКа.

«На прошлом чемпионате мира у нас были Ловрен и Вида. Теперь к ним добавились более молодые центральные защитники. Например, Гвардиол сегодня – один из самых дорогих футболистов в мире на своей позиции. У нас пять-шесть стопперов, выбор хороший. Но и Ловрена с Видой я не списываю. Всё будет зависеть от того, кто и как себя будет проявлять. Здорово, что в нашем распоряжении такие игроки и высокая конкуренция. Мы стали сильнее и в обороне, и в средней линии», – приводит слова Далича Vecernii list.

22 сентября хорваты в рамках Лиги наций примут на стадионе «Максимир» в Загребе сборную Дании. После четырёх туров датчане лидируют в группе (девять очков). Команда Златко Далича набрала семь очков.

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