KFC France выступило с заявлением по скандалу вокруг Килиана Мбаппе

KFC France опубликовало заявление по поводу скандальных слов вице-президент KFC и президента Национальной баскетбольной лиги Франции Ален Бераля в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«KFC France сожалеет о словах, которые были сказаны вчера. Это личное мнение, но оно никоим образом не отражает позицию компании. Партнерство с Федерацией футбола Франции всегда было для нас предметом гордости», — приводит слова компании Goal со ссылкой на Reuters.

Ранее Мбаппе отказался от участия в маркетинговых мероприятиях в сборной Франции вместе с партнёрами. После того, как Федерация футбола заявила, что пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков национальной команды, Мбаппе принял участие в фотосессии.