Фото: лицо Роналду во время слов Рикардиньо о важности смены поколений в сборной

Бывший футболист Рикардиньо во время во церемонии награждения выдающихся игроков Португалии обсуждал необходимость того, чтобы старшие игроки отошли в сторону, чтобы позволить молодым звёздам в стране процветать. В этот момент в зале находился Криштиану Роналду, на которого перевели камеру во время слов Рикардиньо.

«Я ушёл из национальной сборной, чтобы молодое поколение могло взять на себя управление, и сегодня я уверен, что это было правильное решение», — приводит слова Рикардиньо Goal.

Ранее Роналду заявил, что планирует сыграть на чемпионате Европы – 2024. В этом году ему будет 39 лет.

Напомним, Португальская федерация футбола вручила ему награду за рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды (117). Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных.