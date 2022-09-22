Разгромное поражение сборной Украины в матче с Шотландией. Видеообзор матча Лиги наций
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Сборная Украины потерпела разгромное поражение в матче перенесённого первого тура Лиги наций со сборной Португалии. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
После этого поражения сборная Украины потеряла первое место в турнирной таблице своей группы. Теперь украинцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков. Сборная Шотландии, в свою очередь, находится на первом месте, записав в свой актив 9 очков.
В следующем туре сборная Украины сыграет с Арменией. Матч состоится 24 сентября. Сборная Шотландии, в свою очередь, в этот же день встретится с Ирландией.
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