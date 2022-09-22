Стала известна дата, когда в Боснии и Герцеговине примут решение, играть ли с Россией

Окончательное решение о том, встретится ли сборная Боснии и Герцеговины с Россией в товарищеском матче, будет принято на заседании Исполкома Федерации футбола страны, который состоится 10 октября. Об этом сообщает боснийское издание Sportske.
Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого ведущие футболисты боснийской сборной, в частности Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против его проведения. Аналогичное мнение в боснийских СМИ практически ежедневно преподносят бывшие и действующие тренеры, а также другие футбольные лица.
Напомним, президент России Владимир Путин 20 сентября поддержал идею провести товарищеский матч российской сборной и команды Боснии и Герцеговины. Об этом глава государства рассказал во время переговоров с боснийской делегацией. Путин отметил, что спорт должен объединять, а не разъединять людей.
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