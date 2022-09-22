Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна дата, когда в Боснии и Герцеговине примут решение, играть ли с Россией

Стала известна дата, когда в Боснии и Герцеговине примут решение, играть ли с Россией
Комментарии

Окончательное решение о том, встретится ли сборная Боснии и Герцеговины с Россией в товарищеском матче, будет принято на заседании Исполкома Федерации футбола страны, который состоится 10 октября. Об этом сообщает боснийское издание Sportske.

Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого ведущие футболисты боснийской сборной, в частности Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против его проведения. Аналогичное мнение в боснийских СМИ практически ежедневно преподносят бывшие и действующие тренеры, а также другие футбольные лица.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 сентября поддержал идею провести товарищеский матч российской сборной и команды Боснии и Герцеговины. Об этом глава государства рассказал во время переговоров с боснийской делегацией. Путин отметил, что спорт должен объединять, а не разъединять людей.

«Непоправимый ущерб репутации». Против матча с Россией выступили игроки Боснии и Украина «Непоправимый ущерб репутации». Против матча с Россией выступили игроки Боснии и Украина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022