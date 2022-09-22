Суд перенёс заседание по иску «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей

Октябрьский районный суд города Уфы перенёс заседание по иску московского «Спартака» к бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову на 29 сентября в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении ответчиком уведомления о времени и дате разбирательства. Об этом сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова.



«Сегодня Октябрьский районный суд перенес предварительное судебное заседание по иску ФК «Спартак» к Газизову о возврате ранее перечисленных себе Газизовым 88 млн рублей в качестве якобы заработной платы за декабрь 2020 года в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении Газизовым уведомления суда о времени и дате судебного разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 29.09.2022», — цитирует Завьялову ТАСС.

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