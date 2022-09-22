Суд перенёс заседание по иску «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей

Октябрьский районный суд города Уфы перенёс заседание по иску московского «Спартака» к бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову на 29 сентября в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении ответчиком уведомления о времени и дате разбирательства. Об этом сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова.
«Сегодня Октябрьский районный суд перенес предварительное судебное заседание по иску ФК «Спартак» к Газизову о возврате ранее перечисленных себе Газизовым 88 млн рублей в качестве якобы заработной платы за декабрь 2020 года в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении Газизовым уведомления суда о времени и дате судебного разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 29.09.2022», — цитирует Завьялову ТАСС.
- 22 сентября 2022
-
11:55
-
11:46
-
11:43
-
11:37
-
11:35
-
11:34
-
11:31
-
11:24
-
11:20
-
11:16
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:53
-
10:32
-
10:24
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:29
-
08:53
-
08:39
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
07:21
-
06:50
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
06:06
-
05:59
-
05:35