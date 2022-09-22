Самедов: сборная России должна с уважением отнестись к Киргизии

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов считает, что сборной России стоит с уважением отнестись к предстоящему сопернику по товарищескому матчу – национальной команде Кыргызстана.
«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна с уважением отнестись к сопернику. В любом случае ребятам будет приятно сыграть матч за национальную сборную», — приводит слова Алексаднра Самедова «РБК-Спорт».
Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск. Перед этим матчем национальная команда провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. На ноябрь у сборной России запланированы ещё два контрольных матча — с Ираном и Боснией и Герцеговиной.
- 22 сентября 2022
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