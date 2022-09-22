«МЮ» за прошлый сезон выплатил более € 28 млн на неустойку Сульшеру и Рангнику

«Манчестер Юнайтед» выплатил более € 28 млн неустойки двум бывшим главным тренерам клуба, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Уле-Гуннар Сульшер и Ральф Рангник в общей сложности получили данную сумму после ухода из клуба. Норвежец был уволен в ноябре 2021 года, по контракту «МЮ» обязан был выплатить тренеру крупную неустойку.
Затем «Юнайтед» возглавил Рангник, в конце сезона-2021/2022 он должен был сменить должность на консультанта. Позже немец принял решение возглавить сборную Австрии, из-за чего «МЮ» решил отказаться от его услуг.
Клуб зафиксировал чистый убыток в размере € 131,6 млн за финансовый год в июне 2022 года по сравнению с € 105,5 млн в 2021 году. Отмечается, что выплата неустоек во многом повлияла на увеличение убытка.
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