Вьештица: плохо, что «Зенит» — гегемон в РПЛ. Он как «Барселона» при Гвардиоле

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица считает сине-бело-голубых гегемоном Российской Премьер-Лиги, из-за чего чемпионат стал менее интересным. Экс-футболист сравнил «Зенит» с «Барселоной» времён Хосепа Гвардиолы.
«Плохо, что «Зенит» сейчас — гегемон в РПЛ. Это видно по любой игре. Даже со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо». На поле есть только одна команда. Это как «Барселона» при Гвардиоле, которой какое-то сопротивление мог создать только «Реал». И я не знаю, когда это поменяется в РПЛ. И не знаю, почему так происходит.
Надеюсь, что чемпионат станет поинтереснее. Но сейчас «Зенит» — самый сильный. Да, это результат работы всего клуба — начиная с самых маленьких должностей до генерального директора. Но я не понимаю, почему в других клубах не так», — приводит слова Вьештицы Legalbet.
- 22 сентября 2022
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