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Малафеев: Бесов был легендарной личностью. Внёс колоссальный вклад в развитие футбола

Малафеев: Бесов был легендарной личностью. Внёс колоссальный вклад в развитие футбола
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о смерти основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.

«Дмитрий Николаевич был легендарной личностью. Он внёс колоссальный вклад в развитие петербургского и российского футбола. Выдающийся человек, который практически с нуля смог поднять огромную школу, которая впоследствии принесла огромное количество футболистов, причём не только в российский футбол.

Он был достаточно закрытым и строгим человеком, но большим профессионалом. Помню многие моменты, когда он ездил с нами на какие-то турниры, и его присутствие сильно мотивировало ребят играть очень хорошо. Большая ему благодарность! Хочу выразить слова соболезнования и поддержки близким», – сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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