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Франция — Австрия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Франция — Австрия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между Францией и Австрией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды выступают в группе A1. В ней лидирует сборная Дании. В четырёх матчах турнира команда Каспера Юльманна набрала девять очков. Хорватская национальная команда занимают второе место в квартете. Команда Златко Далича набрала семь очков. Ниже располагаются команды Австрии (4) и Франции (2) соответственно.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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