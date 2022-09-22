Франция и Австрия объявили стартовые составы на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции примет команду из Австрии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
Сборная Франции: Мик Меньян — Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Бенуа Бадьяшиль — Жонатан Клосс, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Ферлан Менди — Антуан Гризман, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.
Сборная Австрии: Патрик Пенц — Кристофер Триммель, Филипп Линхарт, Давид Алаба — Максимилиан Вебер, Марсель Забитцер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Андреас Вайман — Марко Арнаутович, Карим Онисиво.
Напомним, Франция занимает четвёртое место в квартете 1 Лиги А с двумя очками в активе. У Австрии, которая расположилась на третьем месте, четыре очка.
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