Франция и Австрия объявили стартовые составы на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции примет команду из Австрии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Сборная Франции: Мик Меньян — Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Бенуа Бадьяшиль — Жонатан Клосс, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Ферлан Менди — Антуан Гризман, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

Сборная Австрии: Патрик Пенц — Кристофер Триммель, Филипп Линхарт, Давид Алаба — Максимилиан Вебер, Марсель Забитцер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Андреас Вайман — Марко Арнаутович, Карим Онисиво.

Напомним, Франция занимает четвёртое место в квартете 1 Лиги А с двумя очками в активе. У Австрии, которая расположилась на третьем месте, четыре очка.