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Крыховяк, Шиманьски и Левандовски примут участие в игре Лиги наций с Нидерландами

Крыховяк, Шиманьски и Левандовски примут участие в игре Лиги наций с Нидерландами
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций в рамках Лиги А группы 4, в котором встретятся команды Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Польша: Войцех Щенсны, Якуб Кивёр, Камил Глик, Ян Беднарек, Никола Залевский, Кароль Линетты, Гжегож Крыховяк, Пшемыслав Франковски, Пётр Зелиньски, Себастьян Шиманьски, Роберт Левандовски.

Нидерланды: Ремко Пасвер, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Тён Копмейнерс, Стивен Бергвейн, Коди Гакпо, Мемфис Депай.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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