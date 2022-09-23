Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в матче с Шотландией

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение команды в перенесённом матче 1-го тура со сборной Шотландии (0:3).

«Мы играли против сильного соперника. Знаем его сильные качества, но нам многое не удалось. По горячим следам сложно говорить, что именно не получилось в плане тактики. Я думаю, что мы разберём эту игру и сделаем выводы. Поздравляю сборную Шотландии с заслуженной победой, потому что создали очень много моментов. Однако в нашей группе ещё ничего не завершено, нужно сохранять настроение на борьбу. Впереди две игры, всё остается в наших руках. Надо выходить и побеждать в двух матчах, потом будем смотреть, что и как.

Я думаю, что у тренерского штаба не должно быть и не будет никаких вопросов к ребятам о самоотдаче. Все отдавались, но это футбол, такое случается. Надо поднять голову, двигаться, не сдаваться, всё будет хорошо. Впереди две игры, и всё в наших руках», — приводит слова Ярмоленко Украинская ассоциация футбола.

В следующем туре сборная Украины встретится с Арменией. Матч состоится 24 сентября.