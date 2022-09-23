Болельщики сборной Польши освистали команду в проигранном матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал свист болельщиков на матче Лиги наций с Нидерландами в Варшаве, который команда проиграла со счётом 0:2.
«Когда болельщик приходит на матч на стадион, а его любимая команда проигрывает, он может испытывать разочарование. В адрес нашей команды был свист? Я с этим не спорю. Каждый болельщик оплатил билет и имеет на это право. Другое дело, что Нидерланды – это команда, которая входит в число фаворитов на победу в чемпионате мира. Мы же находимся на какой-то другой ступени. Однако это не значит, что у нас нет наших амбиций.
Сборная Польши должна двигаться в сторону большей точности, улучшать наши взаимосвязи и построение атакующих действий, работу с мячом. И всё же стоит посмотреть, как мы пропускали голы. Могу вас заверить, что такие мячи не так часто забиваются», – приводит слова Михневича TVP.
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