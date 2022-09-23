Источник: УЕФА откажется от идеи о 32 сборных в финальной части чемпионата Европы

Планы расширить финальную часть чемпионата Европы по футболу до 32 команд не получат развития в УЕФА. Об этом стало известно Daily Mail.



В 2016 году количество участников финальной части Евро было увеличено до 24 сборных, а до этого их было 16. После этого в УЕФА стали рассматривать вопрос дополнительного расширения – начиная с турнира, который пройдёт летом 2028 года.



Однако европейские вещатели, по сведениям британского таблоида, сообщили рабочей группе УЕФА, что квалификационный турнир, по итогам которого в финальную часть попадают 32 из 55 национальных сборных, неинтересен. Он имел бы невысокую коммерческую ценность. Большинство матчей отборочных групп были бы предсказуемы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре.



Ранее СМИ сообщали, что УЕФА рассматривает вопрос расширения участников финальной части Евро до 32-х. Одной из причин называлось сглаживание формата турнира. Начиная с чемпионата Европы 2016 года, в плей-офф кроме первых двух команд из каждой группы также выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Однако при такой системе некоторым командам приходится ждать последних матчей на групповом этапе Евро, чтобы узнать, вышли ли они в плей-офф.